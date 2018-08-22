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≡ Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа, около 20.00, на пульт "102" поступило сообщение от жителя Костаная. Он сообщил, что его избили и ограбили двое парней. Прибывшим на место полицейским потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле АЗС.
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§ Victor Yang
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Друзей?
Что это за вопрос?
Вы там что выдумываете?
Друзья что, всегда грабят у друзей?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35315&post_id=776483&order=0&viewmode=flat&pid=776482&forumid=1#776483

Не знаю как там у вас. В статье именно про это.
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
статье именно про это.

Друзья у друзей не грабят.
В начале я о том и заметил.
Подарил, потом пожалел о том..
Да и говорить об их грязном белье как то не то..
Но в полицейской сводке конечно будет написано о том, что нашли грабителей..
Ну а по сути то, друг заявил на друзей.
Это неправильно.
О чем я сразу в начале и сказал..
Для друга не жаль какой то сотки не первой свежести, если можешь, выручи его..
Сам на днях отдал, но по трезвяне..
Но зачем заявлять, не понимаю..
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
тривиальную кражу отходов с фу

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35315&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

У друга что ли стащил отруби?
У фирмы олигарха, кинувшей тогда за 200 работяг и не выплатившей им и мне зп..
Тут о друзьях вообще то речь..
Когда был бомжем, олигархи мне никакие не друзья были..
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§ Sniper
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У друга что ли стащил отруби?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35315&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

Видать жизнь не научила тебя, кто твои настоящие друзья? Для меня всегда были настоящими друзьями парочка боевых ножей, искусно прищитых лично мной в разгрузке, граната лимонка, и обойма просущенных патронов к винтарю. За 5,7 лет службы в горячих точках других надежных "Друзей" как то не заимел.((((( У меня сегодня день рождения. 66 лет годков!!! Только не пойму до сих пор, это хорошо или уже плохо? Прорвемся?!!!
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§ elektron
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1843
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.08.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
У меня сегодня день рождения. 66 лет годков!!! Только не пойму до сих пор, это хорошо или уже плохо? Прорвемся?!!!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776536&topic_id=35315&forumid=1&1535045006

Ну это не возраст ;-) конечно прорвёшься! Удачи, здоровья и счастья!!!
А кто и что читает и как енто понимает, вопрос другой... Чего кому доказывать?
Каждый понял для себя сам, кто кого имел в виду 8-)
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§ Sniper
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо дорогой!!! Электрон!!!
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