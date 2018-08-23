/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого в краже $392 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого в краже $392 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 августа подозреваемый был установлен и задержан. В ходе обыска в его гараже полицейские обнаружили и изъяли $159 200. По информации пресс-службы ДВД, остальные похищенные деньги мужчина истратил.
Читать новость

* лимон
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с таким "прессом" и не укатил ... странно, еще и АК держал
Профайл

§ Vital
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Ага... я тож так подумал. Че выжидал то?:))) почти полляма бакинских. :lol:
Профайл

§ bgb
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
целый год тырил!!!
Профайл

§ Сыкымы
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
с таким "прессом" и не укатил ...

Да ещё 230 000 неизвестно на что потратил... Игроман?
Профайл

§ Vital
Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого в краже $392 000
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Не. Он их в другом гараже запрятал. Щас по УДО через 2 года выйдет и заживет нормально:))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 191
Пользователей: 1
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх