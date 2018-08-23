elektron Нужна флюорография общества #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1842

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Мда интересная система. Женщина нуждается определённо в уходе. А им флюорографию подавай. Совсем уже совесть потеряли.

Решите проблему с уходом, проблема явная. Эта драть её флюорография дело второстепенное, потом можно сделать. Это так будешь лежать с инфарктом, придут так, скажут у вас флюорографии нет, лечит не будем. Вот где абсурд полный. Да и с поликлиникой, не всё понятно, как "сыночек", которому походу лишь бы квартиру продать, мог так подсуетится? И с учёта снять и даже из больницы "выписать"? Дело для прокуратуры, не иначе. Кто то же это оформлял всё и подписывал? Мрак!