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§ NG.kz
Нужна флюорография общества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерку Наталью ЧЕБОТАРЕВУ из Костанайской городской больницы, куда она попала со множественными костными переломами, привезли домой на носилках. Долечивать ее должен был врач-травматолог поликлиники № 4, которого попыталась вызвать сердобольная соседка. Однако пациентка увидела его только через 12 дней. А могла бы и вообще не дождаться. Как же так получилось? История оказалась почти детективная.
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§ 211
Re: Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детективная история..
Думаю тут не врачам нужно разбираться в ней и не их обвинять..
Тут должны разбираться следователи, с ее сынком и с ее многочисленными родственниками и друзьями..
Видать прошлое как то сказывается..
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§ 211
Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и дом престарелых как вариант..
Конечно не то, конечно обидно, но там вроде как смотрят за тобой..
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§ Vital
Re: Нужна флюорография общества
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже будет вторая серия. Как сынок без ее ведома хатку продал а мать оставил на улице.
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§ drakon
Re: Нужна флюорография общества
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и дом престарелых как вариант..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24601

А квартиру - сыночку отдать. Он же ипотеку - выплачивает... :-o
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§ bgb
Re: Нужна флюорография общества
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одиноким и больным старикам лучше умереть, чем так жить.
я - за эвтаназию!
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§ 211
Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
квартиру - сыночку отдать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776444&topic_id=35323&forumid=1&1535009591

Все таки он ее сын, она любит его такого какой он есть..
Он может в силу своей молодости не понял..
Я тоже ведь, понял что любил своих родителей, уже после их смерти..
Осознание настоящего порой должно быть через катастрофу будущего, но оно обязательно будет..
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§ drakon
Нужна флюорография общества
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
я - за эвтаназию!

Интересно,мне эвтоназию тоже сделают?
Квартиры - нет в собственности,Дома -
тоже. Машина в Базарный день - стоит
500€, накопления денежные - есть немного,
но никто,кроме Барбары об этом - не знает...
:-o :oops:
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§ Vital
Нужна флюорография общества
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати че за препарат то принимала? Что кости стали хрупкими.

[Исправлено: Vital, 23.08.2018 - 12:50]
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§ 211
Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,мне эвтоназию тоже сделают?
Квартиры - нет в собственности,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776449&topic_id=35323&forumid=1&1535010890

Не беспокойся на сей счет..
Приедим, распределим..
Мы же все таки друзья, а друзей не бросают просто так..
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§ Vital
Нужна флюорография общества
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А сколько у тебя денежных сбережений? :lol:
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§ bgb
Нужна флюорография общества
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не беспокойся на сей счет..
Приедим, распределим..
Мы же все таки друзья, а друзей не бросают просто так..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776444&topic_id=35323&forumid=1#776444

молодец! заботливый... :lol:
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§ elektron
Нужна флюорография общества
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда интересная система. Женщина нуждается определённо в уходе. А им флюорографию подавай. Совсем уже совесть потеряли.
Решите проблему с уходом, проблема явная. Эта драть её флюорография дело второстепенное, потом можно сделать. Это так будешь лежать с инфарктом, придут так, скажут у вас флюорографии нет, лечит не будем. Вот где абсурд полный. Да и с поликлиникой, не всё понятно, как "сыночек", которому походу лишь бы квартиру продать, мог так подсуетится? И с учёта снять и даже из больницы "выписать"? Дело для прокуратуры, не иначе. Кто то же это оформлял всё и подписывал? Мрак!
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§ elektron
Нужна флюорография общества
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.08.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким подходом к нуждам людей, заголовок очень даже правильный, к сожалению....
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