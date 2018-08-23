Цитата: 211:

конечно это именно то, что нужно костанайцам..

Рудненских таксистов забыли спросить...

Не нравится - никто силком не гонит на праздник. Умничать каждый горазд, а вот иди да сам спой лучше их, тогда и будешь обсуждать, умник.