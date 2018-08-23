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§ NG.kz
Автобусы от набережной и выставка ретро-авто - последние дополнения к программе Дня Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уехать с набережной по улице Гашека в центр Костаная ночью 24 августа, после окончания мероприятий, посвященных Дню города, можно будет общественным транспортом. Об этом сегодня, 23 августа, сообщила пресс-служба акима Костаная.
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§ 211
Re: Автобусы от набережной и выставка ретро-авто - последние...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель Славянского базара, спевший одну какую то там песенку и древнейшая группа Комбинация, конечно это именно то, что нужно костанайцам..
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§ Сыкымы
Re: Автобусы от набережной и выставка ретро-авто - последние...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
конечно это именно то, что нужно костанайцам..

Рудненских таксистов забыли спросить... :-P
Не нравится - никто силком не гонит на праздник. Умничать каждый горазд, а вот иди да сам спой лучше их, тогда и будешь обсуждать, умник.
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