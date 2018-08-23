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§ NG.kz
Дело о смертельном наезде на 7-летнего мальчика начали рассматривать в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 6 июня, в 21.41, на ул. Солнечной в районе Костанай-2. Двигаясь в сторону Костаная на машине ВАЗ-2107, 34-летний Мейрамбек НУГМАНОВ не притормозил перед пешеходным переходом, по которому шел 7-летний мальчик.
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§ drakon
Re: Дело о смертельном наезде на 7-летнего мальчика начали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель Нугманов,наверное не - Полицейский.
Правильно делает... 8-)
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§ bgb
Re: Дело о смертельном наезде на 7-летнего мальчика начали...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда складывается ощущение, что на пешеходных переходах не ставят светофоры, потому что они будут спасать жизни людей, но не будут приносить дохода!
а вот ураганы, тайфуны и прочая билиберда приносят, быстро окупаются и потом чистая прибыль идет. а похороны производятся за счет средств родственников, без ущерба бюджету...
поэтому нам говорят, что на установку светофоров на переходах нет средств.
а, если ставят, то ставят обычные светофоры, которые ночью все равно включают красный свет. это тоже, наверно, для бюджета...
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