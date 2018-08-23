bgb Re: Дело о смертельном наезде на 7-летнего мальчика начали... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3988

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:54 иногда складывается ощущение, что на пешеходных переходах не ставят светофоры, потому что они будут спасать жизни людей, но не будут приносить дохода!

а вот ураганы, тайфуны и прочая билиберда приносят, быстро окупаются и потом чистая прибыль идет. а похороны производятся за счет средств родственников, без ущерба бюджету...

поэтому нам говорят, что на установку светофоров на переходах нет средств.

а, если ставят, то ставят обычные светофоры, которые ночью все равно включают красный свет. это тоже, наверно, для бюджета...