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≡ «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33491
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание уголовного дела в отношении заместителя начальника Южного отдела УВД Костаная Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в суде № 2 Костаная продолжили сегодня. До обеда успели опросить одного свидетеля - старшего смены рестобара Азамата БИМАГАМБЕТОВА.
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
видеозаписи нет, доказательства все только со слов...


свидетелей. правильно.
как всегда и было.
до камер.
камеры сейчас только тех кто семечки щелкает видят.
а как тольто увидят не того, и не ту машину,
от стыда отворачиваютя.
я не пойму, что вообще хочешь сказать?
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§ таноми52
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.08.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ты что такой дерзкий? Ты знаешь, кто я такой? Я из УБОПа! Я приехал из Актобе вас ломать!» И сказали, что друг, который пришел с вами, адъютант генерала, и когда вы приходите в клуб, вам полагается стелить красную дорожку.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32057#776358

"Испанский стыд" за наши органы!
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казнете обсуждают видео из казино, на котором запечатлен начальник ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев

Страна Казахстан.
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§ elektron
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1840
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не иначе как хозяин приехал.
С целого Актюбинска-Актобе, в свою деревеньку. :-x
А его не ждали? :lol:
Вон по ком "кукушки" плачут.
Анекдот:
-Доктор какой же это прогресс в лечении?
Ещё год назад я был Наполеоном, а сегодня никто!?

Цитата:
таноми52:

Коротко и объёмно, согласен!
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§ pro100tak
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
pro100tak


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Сообщений: 166
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.08.18 - 04:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я - Ерлан, это типа, я пахан, что ли? На другой ветке вспомнил свидетель, что этот паря кричал: Я мужик, штаны таскаю свои.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064
Хорошо не чужие, но мужик-то походу только когда с корягой. И только если двое будут держать оппонента, тогда и ударить смогу? Актюпинский смотрящий? (по его воплям напрашивается аналогия с урюпинском). Ломать костанайских? Что то чел себя ведет не как подобает мужчине (даже мужики ся так не ведут). Корячится перспектива работать до 63, и в штаны наложил? Красную дорожку ему - из органов.
Мен қазақпын. И наши русские ведут себя уж намного лучше этого неадеквата.
История с душком от этого мента, надеюсь бывшего, прям не "Р 10", а Р здес.
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§ Sniper
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
История с душком от этого мента, надеюсь бывшего

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35311&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Пусть служит. Специально для таких отморозков учредить в Казахстане специальное полицейское звание. Оборотень в погонах. Что бы в кафе, ресторанах и прочих забегаловках, все охранники шарахались от таких, как от прокаженных и кусачих животных. 8-) :-o :oops: :-P :-x
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§ bgb
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Пусть служит. Специально для таких отморозков учредить в Казахстане специальное полицейское звание. Оборотень в погонах. Что бы в кафе, ресторанах и прочих забегаловках, все охранники шарахались от таких, как от прокаженных и кусачих животных

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35311&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

может, лучше их в охранники переводить?
Профайл

* drakon
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Пусть служит.

Цитата:
Sniper:
Оборотень в погонах

Да и зарплату им сделать - 500 000 тенге.
И на пенсию в 30 лет... :lol:
И Пенсию в 450 000 тенге - положить... :oops: :-o
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* Мишаня
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Так он на пенсии станет НИКТО. Пусть служит дальше с предложенной зарплатой :-)
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