pro100tak Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу... #19





(Пользователи) Сообщений: 166

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 04:59 Я - Ерлан, это типа, я пахан, что ли? На другой ветке вспомнил свидетель, что этот паря кричал: Я мужик, штаны таскаю свои.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064

Хорошо не чужие, но мужик-то походу только когда с корягой. И только если двое будут держать оппонента, тогда и ударить смогу? Актюпинский смотрящий? (по его воплям напрашивается аналогия с урюпинском). Ломать костанайских? Что то чел себя ведет не как подобает мужчине (даже мужики ся так не ведут). Корячится перспектива работать до 63, и в штаны наложил? Красную дорожку ему - из органов.

Мен қазақпын. И наши русские ведут себя уж намного лучше этого неадеквата.

История с душком от этого мента, надеюсь бывшего, прям не "Р 10", а Р здес.