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§ NG.kz
Решить проблемы с сосудами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33491
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз сумма, достаточная для помощи участникам «Нужных денег», выглядит куда скромнее, чем те, что требовались в предыдущих турах. Чтобы решить текущие проблемы двух человек необходимо 280 000 тенге, 42 000 из которых уже имеются в кассе проекта как остаток с прошлого тура.
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§ elektron
Re: Решить проблемы с сосудами
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1840
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.08.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирине Паршуте могу только посоветовать, ещё и кровь сдать на анализы, по генной мутации и на витамины, как минимум. У самого нашли проблему сворачиваемости крови (генная мутация, Leiden V и Фактор II) правда уже после обнаружения-появления тромбозов. Теперь глотаю Marcumar и ношу компрессионный чулок. Есть Xeraldo. В случае выявления проверяются все родственники по крови. Витамины и минеральные вещества, тоже важно. У приятеля так же были отклонения со здоровьем. По врачам года 2 бегал. Пока не выяснили, что его желудочно-кишечным трактом не усваивается витамин B12 (серьёзные проблемы может создать). Теперь колит сам регулярно.
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