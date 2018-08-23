/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33491
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом в ходе круглого стола тему "Денежно-кредитная политика Национального Банка Казахстана" рассказала директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова.
Читать новость

§ pro100tak
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.08.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НБ постоянно ссылается на бегство каких-то мифических инвесторов с нашего рынка. Те инвесторы, которые заходят к нам в какие-нибудь проекты, их стремительно не сворачивают. По большому счету слабеющий в разумных пределах тенге им даже выгоден. Растет тенговый эквивалент их вложений, что позволяет им экономить на казахстанском содержании вложений (местные материалы, эл.-эн, ТЗР, ЗП, налоги и пр). Вот когда говорят, что инвесторы валят из Турции, там понятно. Инвесторы держат какие-то местные ценные бумаги, например, акции местных товаропроизводителей. И, ес-сно, будут при обесценивании лиры скидывать их в срочном порядке, усугубляя ситуацию с курсом. Бумаги российских компаний тоже торгуются на биржах и их стоимость зависит от ожиданий инвесторов. У нас, с такой точки зрения, какие такие инвесторы? Спекулянты да, залетают. И торгуют они не бумагами, а деньгами. А в этом случае НБ должен выполнять свои функции финрегулятора в полной мере. Надо устанавливать для таких игроков ограничения. А не смотреть со стороны, еще и никак не определившись, влияет на тенге рубль или нет. То Акишев говорит, что влияет и еще как, то его подчиненные говорят, что нет, ну или, так себе, частично...
Профайл

§ Victor Yang
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему же тогда вслед за рублем падает тенге? Да если бы у нас доллар остался 330, рубль был бы 4,7 тенге, а это значит что российские товары стали бы дешевле и, соответственно, конкурентоспособней.
Профайл

§ alex_60
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно. Рубль не причем.
67. 5*5.39=363
Будет 70*5.4=378 будет.
Ниже рубл/тенге не пропустят.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 2
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх