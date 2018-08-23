pro100tak Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры #1





(Пользователи) Сообщений: 166

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:38 НБ постоянно ссылается на бегство каких-то мифических инвесторов с нашего рынка. Те инвесторы, которые заходят к нам в какие-нибудь проекты, их стремительно не сворачивают. По большому счету слабеющий в разумных пределах тенге им даже выгоден. Растет тенговый эквивалент их вложений, что позволяет им экономить на казахстанском содержании вложений (местные материалы, эл.-эн, ТЗР, ЗП, налоги и пр). Вот когда говорят, что инвесторы валят из Турции, там понятно. Инвесторы держат какие-то местные ценные бумаги, например, акции местных товаропроизводителей. И, ес-сно, будут при обесценивании лиры скидывать их в срочном порядке, усугубляя ситуацию с курсом. Бумаги российских компаний тоже торгуются на биржах и их стоимость зависит от ожиданий инвесторов. У нас, с такой точки зрения, какие такие инвесторы? Спекулянты да, залетают. И торгуют они не бумагами, а деньгами. А в этом случае НБ должен выполнять свои функции финрегулятора в полной мере. Надо устанавливать для таких игроков ограничения. А не смотреть со стороны, еще и никак не определившись, влияет на тенге рубль или нет. То Акишев говорит, что влияет и еще как, то его подчиненные говорят, что нет, ну или, так себе, частично...