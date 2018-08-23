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§ NG.kz
Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого в краже $392 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33491
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 августа подозреваемый был установлен и задержан. В ходе обыска в его гараже полицейские обнаружили и изъяли $159 200. По информации пресс-службы ДВД, остальные похищенные деньги мужчина истратил.
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§ лимон
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с таким "прессом" и не укатил ... странно, еще и АК держал
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§ Vital
Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6024
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Ага... я тож так подумал. Че выжидал то?:))) почти полляма бакинских. :lol:
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