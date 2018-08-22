211 Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3953

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:29 Цитата: Victor Yang:

статье именно про это.

Друзья у друзей не грабят.

В начале я о том и заметил.

Подарил, потом пожалел о том..

Да и говорить об их грязном белье как то не то..

Но в полицейской сводке конечно будет написано о том, что нашли грабителей..

Ну а по сути то, друг заявил на друзей.

Это неправильно.

О чем я сразу в начале и сказал..

Для друга не жаль какой то сотки не первой свежести, если можешь, выручи его..

Сам на днях отдал, но по трезвяне..

Но зачем заявлять, не понимаю..