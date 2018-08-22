211 Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3953

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:59 Цитата: Сыкымы:

Не велик грех - забыть взять в кавычки



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776482&topic_id=35315&forumid=1&1535018219 Не велик грех - забыть взять в кавычкиИсточник:

Потерпевший не говорил о своих друзьях в кавычках.

Так что давай не будем врать самим себе в угоду своих личных каких то амбиций.

Журналисты и полицейские лишь повторили, что сказал якобы потерпевший..

Ни о какой потере памяти у них и речи быть не может..

Нужно, спроси у них сам.

Я комментирую согласно тематике в теме так сказать..