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Страница 885 из 886«1...883884885886»
Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А где барашка?
Бгг..и вообще, чот первый раз слышу, что бы правоверные магазинных куриц называли жертвоприношением))
Опять тут дурят народ честной..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776275&topic_id=25576&forumid=2&1534901320

Не говори моральный облик......в каком месте он правоверный?....я раньше спрашивал его об этом.....говорит, что не успели ..... но это никогда не поздно сделать в любом возрасте.))))))
А бухало, даже в виде пивасика, и поедание шашлычка на даче....мусульманам категорически запрещено....тем более в этот день....
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот возил,вчера Барбару на работу.
На главной Улице,ведущую в Гамбург,

на проезжей части,начали отделять -
велодорожку... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так она будет - выглядеть. Небыло тут
её никогда. Видать движение великов сильно -

возросло. Красить в красный цвет её,думаю не
будут. Просто на перекрёстках,в начале будут
рисовать, на дорожке - велики. Когда на дорожке,
великов - не будет,автомобиляь- разрешено ехать,
частично - по ней... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на проезжей части,начали отделять -
велодорожку... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776300&topic_id=25576&forumid=2#776300

напрасно это начали делать. Велосипедисты сразу залезут на голову. Куда спокойней, когда они едут по тротуару, никому не мешая. Тут от мотоциклистов не знаешь куда деваться. Вообразили, что они мчатся по тайландским улицам. )))) :-) :-( :-o :-x
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, ты клуб Строителя сфоткал? На Омара Шипина стоят такие дома.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
поедание шашлычка на даче...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776304&topic_id=25576&forumid=2#776304

Правоверным нельзя откушивать шашлычки?
А вот это жертвоприношение бедных рыбок сойдет?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорил же я - пару дней назад,что

нарисуют на дорожках велики... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот красная велодорожка,перед кругом.

На ней велосипеды имеют - преимущество.
В случае появления велика справа или лева,
водитель обяза - притормозить и остановиться.
Велосипедисту не нужно смотреть на лево,
затем направо,убедиться что Я - его вижу...
:lol: :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6019
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Судя по черным полоскам на велодорожке. Все таки стоит велосипедистам смотреть и на право и на лево :lol: :-P

[Исправлено: Vital, 23.08.2018 - 14:03]
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В случае появления велика справа или лева,
водитель обяза - притормозить и остановиться.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776467&topic_id=25576&forumid=2#776467

не все водители, знают такие правила или успели уже подзабыть. :-P 8-) :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все таки стоит велосепидистам смотреть и на право и на лево

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776469&topic_id=25576&forumid=2#776469

Виталя, прежде чем,получить Немецкое водительское
удостоверение, я несколько раз сдавал - ВОЖДЕНИЕ.
А всё из-за этой - привычки,смотреть налево,
потом - направо... :-o :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Судя по черным полоскам на велодорожке. Все таки стоит велосипедистам смотреть и на право и на лево :lol: :-P


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776469&topic_id=25576&forumid=2#776469

все правильно, увидев приближающий транспорт, велосипедист взять своего железного коня. И спокойно, не торопясь , улыбаясь, пройти пешком переход. Иначе не миновать жертв среди мирного населения.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
улыбаясь, пройти пешком переход

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=776472&order=0&viewmode=flat&pid=776469&forumid=2#776472

Доктор, почти согласен - с тобой. На переходе - ДА.
А тут - ВЕЛОДОРОЖКА, КРАСНОГО цвета.
И велосипедист имеет преимущество... :lol: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А тут - ВЕЛОДОРОЖКА, КРАСНОГО цвета

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776469&topic_id=25576&forumid=2#776469

очень много попадается дальтоников, а также если замызгано все вокруг....
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
очень много попадается дальтоников,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776475&topic_id=25576&forumid=2#776475

Доктор, единственная медсправка,которая
требуется у нас - от окулиста. Больше -
никакой. И я очень сомневаюсь,что их много
ездит по нашим дорогам,при этом
Интенсивном движении.
Всё таки в стране более 42 млн.автомобилей.
Да и не купишь тут права... :lol:
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