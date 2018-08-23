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§ NG.kz
Нужна флюорография общества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерку Наталью ЧЕБОТАРЕВУ из Костанайской городской больницы, куда она попала со множественными костными переломами, привезли домой на носилках. Долечивать ее должен был врач-травматолог поликлиники № 4, которого попыталась вызвать сердобольная соседка. Однако пациентка увидела его только через 12 дней. А могла бы и вообще не дождаться. Как же так получилось? История оказалась почти детективная.
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§ 211
Re: Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детективная история..
Думаю тут не врачам нужно разбираться в ней и не их обвинять..
Тут должны разбираться следователи, с ее сынком и с ее многочисленными родственниками и друзьями..
Видать прошлое как то сказывается..
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§ 211
Нужна флюорография общества
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и дом престарелых как вариант..
Конечно не то, конечно обидно, но там вроде как смотрят за тобой..
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§ Vital
Re: Нужна флюорография общества
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6016
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже будет вторая серия. Как сынок без ее ведома хатку продал а мать оставил на улице.
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* drakon
Re: Нужна флюорография общества
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и дом престарелых как вариант..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24601

А квартиру - сыночку отдать. Он же ипотеку - выплачивает... :-o
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