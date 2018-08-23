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≡ Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время августовского педагогического совещания заявил, что учителя не должны тратить свою зарплату на подписку газет и журналов.
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§ Sniper
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 12:59
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* drakon
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Он запретил принудительную подписку на печатные СМИ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068

А что,Костанайский - не запретил?
Костанайским учителям это очень нужно - знать.
Подписка скоро - начнётся... ;-)
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§ Sniper
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 13:03
Комментарий проходит проверку.
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* bgb
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3983
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый начальник облобразования, вроде, нормальный мужик.
я думал, прежнего зама поставят, который шефине в рот заглядывал.
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