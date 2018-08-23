MedVed820607 Re: Евгений ШИБАРШИН: Бонусом по коррупции #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:45 Товарисчи. Пока будет действовать существующая система финансирования ничего не изменится. По сути чиновник (не корупционер) сейчас висит между 2 огней. Сначала он бегает по верхним инстанциям выбивает деньги на что-то (к примеру строительство школы), сначала согласование самого строительства, потом выделение денег на смету (ПСД), потом выделение денег по смете на строительство. Ага центр дал и вот теперь начинается самое веселое. Дали 1 марта. Объявили конкурс, 1 тур суд, повторный конкурс, суд. наконец определился подрядчик. Но уже август. а деньги по бюджету должны быть освоены до 31.12. и начинается байга... Не освоил деньги заберут и еще втык дадут почему не освоил. Кому оно надо?? Такая работа?.

Обратите внимание на выступление больших республиканских чиновников, переодически проскакиеает "критика" тех или иных за то что деньги выделены но не освоены и понеслась.. Решение озвучивают тут же перераспределить... В итоге на нашу гипотетическую школу денег нет.