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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Бонусом по коррупции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщило, что в 2018 году заведены коррупционные дела на 31 чиновника. Такая информация оказалась очень кстати перед встречей председателя Агентства с главой государства.
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§ MedVed820607
Re: Евгений ШИБАРШИН: Бонусом по коррупции
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.08.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарисчи. Пока будет действовать существующая система финансирования ничего не изменится. По сути чиновник (не корупционер) сейчас висит между 2 огней. Сначала он бегает по верхним инстанциям выбивает деньги на что-то (к примеру строительство школы), сначала согласование самого строительства, потом выделение денег на смету (ПСД), потом выделение денег по смете на строительство. Ага центр дал и вот теперь начинается самое веселое. Дали 1 марта. Объявили конкурс, 1 тур суд, повторный конкурс, суд. наконец определился подрядчик. Но уже август. а деньги по бюджету должны быть освоены до 31.12. и начинается байга... Не освоил деньги заберут и еще втык дадут почему не освоил. Кому оно надо?? Такая работа?.
Обратите внимание на выступление больших республиканских чиновников, переодически проскакиеает "критика" тех или иных за то что деньги выделены но не освоены и понеслась.. Решение озвучивают тут же перераспределить... В итоге на нашу гипотетическую школу денег нет.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Бонусом по коррупции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не секрет, что повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции.


Это балшой пребалшой очень секрет..
Сколько можно слышать от чиновников такую чушь..
Воруют и министры и акимы и всякие другие..
От недостатка ли зарплаты?
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* bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: Бонусом по коррупции
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3983
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это балшой пребалшой очень секрет..
Сколько можно слышать от чиновников такую чушь..
Воруют и министры и акимы и всякие другие..
От недостатка ли зарплаты?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32051

согласен! сейчас все рассматривают свою работу так: зарплата - это само собой, а еще должна быть возможность навариться на чем-то, что входит в компетенцию...
так что увеличение зарплаты полицаям, чинушам и пр. не даст должного эффекта, пока не будет изменена система.
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