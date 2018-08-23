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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:57 Пенсионерку Наталью ЧЕБОТАРЕВУ из Костанайской городской больницы, куда она попала со множественными костными переломами, привезли домой на носилках. Долечивать ее должен был врач-травматолог поликлиники № 4, которого попыталась вызвать сердобольная соседка. Однако пациентка увидела его только через 12 дней. А могла бы и вообще не дождаться. Как же так получилось? История оказалась почти детективная.

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