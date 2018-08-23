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§ NG.kz
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33482
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время августовского педагогического совещания заявил, что учителя не должны тратить свою зарплату на подписку газет и журналов.
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§ Victor Yang
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10872
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш прошлый тоже так "запрещал", а толку-то?
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это аким должен делать или сами учителя должны показать, что они не дрожащщий один известный пэрсонаж?
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§ Валентин
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7440
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.08.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нам надо избавляться от неправильных совковых традиций", – привёл он слова главы региона.


И внедрять свои, правильные традиции совершенно добровольной подписки на отечественные печатные издания и журналы, наиболее полно и верно разъясняющие важнейшие для населения вопросы внутренней политики.
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§ Сергей_я
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2548
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.08.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это аким должен делать или сами учителя должны показать, что они не дрожащщий один известный пэрсонаж?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776405&topic_id=35321&forumid=1&1535003466

аким, только не словами, а делом.
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
аким, только не словами, а делом

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776414&topic_id=35321&forumid=1#776414

Как, бегать и защищать каждого учителя или препода, у которых нет своей гражданской и правовой позиции, нет знаний, нет Уважения к себе в конце концов?
А зачем?
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§ Sniper
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Sniper


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Сообщений: 266
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уважения к себе в конце концов?
А заче

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776415&topic_id=35321&forumid=1#776415

ну все .....Остапа понесло....могу рассказать как в Нур Отан поступал. Пришел вечером за пропуском. А там в ячейках синие партбилеты лежат. 3 дня разрешено было их не брать из ячейки. На четвертый день, всех не забиральщиков партбилетов уволили по статье. За прогулы. Иди доказывай обратное.
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
уволили по статье. За

Покажи такую статью для начала..
И во вторых в этой жизни бояться всех, тогда жыть зачем?
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§ Сергей_я
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2548
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.08.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как,

запретить реально, а не сказать в СМИ одно, а потом своим же сотрудникам впихивать газеты под зп. Кто не берет, тех схавать со временем или подставить, что б сам ушел с работы. Обычно это так делается.
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§ Vital
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6016
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Так вот в чем дело. Вот почему наш Бакчан так изменился в последнее время. Значит покинул он ряды нур -отана. Раньше всех пытался забодать кто против линии партии. А щас часто смотрю критика стала проскальзывать в адрес властей. :lol:
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От Запада берем все плохое..
Но посмотрите, права автобусников, права мусорщиков, права какой то уволенной официантки, там соблюдаются и если что, коллектив выйдет их защищать..
По всей стране..
У нас что стало с учителями, преподами?
На книшках они учат одному, на самом деле показывают своим ученикам, какими пластилиновыми малшыками надо тут быть и как повиноваться..
Изменится ли мнение у их многочисленных учеников, которые с детства видят подхалимаш и послушание у тех, кто их учит жизни?
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Кто не берет, тех схавать со временем или подставить, что б

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35321&post_id=776422&order=0&viewmode=flat&pid=776419&forumid=1#776422

Да ладно уже..
Вот начистоту, хоть одного учителя за то уволили?
Допустим подставили, ну хоть один учитель отстаивал свои права, как взрослый человечек?
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§ Vital
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6016
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Пример в соседней ветке. Охраник борется с властью. Пока только проблемы его окружают. С работы ушел. Че дальше будет. Непонятно
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пример в соседней ветке. Охраник борется с властью

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776426&topic_id=35321&forumid=1#776426

Нет.
Охранник как и полагается защищает свои права в суде..
И там другое дело, не подписка на газету, выпускаемую местными олигархами..
Учителя много образованнее того же охранника, но никто не идет против подписки конкретно..
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§ 211
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сейчас любому учителю дай кулаком, он тоже защитит свои права..
Это другой вопрос..
Охраннику этот недоубоповец кто?
Тут же гораздо щекотливей ситуация.
Подписывает его непосредственный начальник, он в свою очередь подписывает других, те третьих и так до самого низшего звена учителей..
То естьсегтдняшний учитель сам в деле как говорится..
Надо ли это ему, менять свою же систему?
А как же порядок по его мнению..
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