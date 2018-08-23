211 Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3939

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:50 Да сейчас любому учителю дай кулаком, он тоже защитит свои права..

Это другой вопрос..

Охраннику этот недоубоповец кто?

Тут же гораздо щекотливей ситуация.

Подписывает его непосредственный начальник, он в свою очередь подписывает других, те третьих и так до самого низшего звена учителей..

То естьсегтдняшний учитель сам в деле как говорится..

Надо ли это ему, менять свою же систему?

А как же порядок по его мнению..