Йцукен Re: Как развивается система образования в регионе, говорили на... #2





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:06 Молодцы даете интернет школам. У меня друзья работали в этих школах, инфраструктура хромает, коммуникации не соплях. Там должны работать хорошие спецы, но при такой низкой зарплате туда никто не хочет идти. Только студенты после вуза туда идут, но как правило знаний у них никаких