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≡ "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении замначальника Южного отдела УВД Костаная в рестобаре "Р10"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении замначальника Южного отдела УВД Костаная в рестобаре "Р10"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старший охраны рестобара Игорь ШАЛАБАЕВ пояснил суду, что в вечер конфликта сидел со своим другом Азаматом Бимагамбетовым за одним из столиков. Он рассказал, как пытался извиниться перед Ельтузеровым, чтобы сгладить конфликт.
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§ 211
Re: "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговоры то конечно хорошо, но читать как то нелоко, тем боле правда где непонятно и судить это обязан судья, не мы..
Личное грязное белье..
А вот то что человека недавно убили и пытали несколько дней, почему то замалчивают..
Наверно разговоры интереснее чужие..
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§ Гога
Re: "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении...
Гога


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Сообщений: 46
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ельтузеровему - Ельтузерову - может все- таки так?
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§ pro100tak
Re: "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении...
pro100tak


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Сообщений: 165
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.08.18 - 03:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...пригласил выпить, вы не расценили как попытку примириться?"
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064?1534971621 - это о чем адвокат? Значит, бил все-таки и поэтому надо было мириться?
И обычных посетителей в черных футболках бить, опять же все-таки, можно, что ли? А в штанах этот чел всегда или только когда при погонах или с корягой? Из-за определенной вседозволенности чины в погонах позволяют себе так себя вести. А ведь есть приказ не шастать по таким заведениям. Есть требования к поведению на службе и в быту. Строгие упреждающие и карательные при нарушениях меры - порядок был бы. Чтоб думали тем местом, куда кушают. А то создается впечатление, что страх перечеркнуть всю свою предыдущую жизнь и перспектива работать до 63 вынудили чела забыть о "Я мужик, штаны таскаю свои".
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064?1534971621
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§ Йцукен
Re: "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении...
Йцукен


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Сообщений: 17
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 23.08.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Когда и кого убили?
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