Menden1968 Re: Откачку воды из озера "тарелочка"... #8





(Пользователи) Сообщений: 43

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:02 Что бы построить целый микрорайон на гиблом месте.

И ненадо говорить что это гиблое место, на этом гиблом месте вырос я и районы шанхая,уральской, микрашки Г и кирпички вот я живой и мне шестой десяток.

Воду качайте закачайче это дурная работа и бесполезная .Надо исходить из того почему в дали от крупного водаёма возникла эта тарелочка.

Как триклятые коммуняки построили аэропорт и здания обслуживающие аэропорт там воды нет а в этих строениях есть. Всё это говорит а высоком уровне специалистов архитектуры.