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≡ Откачку воды из озера "тарелочка" прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Откачку воды из озера "тарелочка" прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что "тарелочку" засыпают строительным мусором, “НГ” сообщили читатели. На месте оказалось, что объемы мусора - промышленные. С землей перемешаны кирпич, куски застывшего раствора, арматура, пластик, доски, упаковка.
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§ bgb
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откачивают воду из озера, чтобы снизить уровень воды в подвалах??!!
это тема для психиатров!!! кто додумался?!
хотя понятно: дома стоят, дома топит и исправить что-либо уже трудно. даже при нынешнем уровне технологий.
засыпать озеро, конечно, можно.
но эффект какой? там основание и котловина сложились десятилетиями, если не больше.
надо тогда всю котловину засыпать, потом еще и закатать глиной, чтобы не было просачивания в подземный горизонт.
проще признать ошибку и выселить всех...
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§ Йцукен
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не эксперт в строительстве, но что-то мне подсказывает что дома не простоят и 10 лет.
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§ Victor Yang
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одной из причин частичной откачки озера “тарелочка” являются жалобы жителей новостроек и ПКСК, о том, что в подвалах домов стоит вода. После откачки вода с подвалов ушла. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32061

Ерунда полная. Грунтовые воды никуда не денутся - так и останутся в земле и будут топить при повышении их уровня. Защита должна была быть предусмотрена проектом - ну или нужен отдельный проект на "замок" для этих вод, но это накладно.
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§ yudjin
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.08.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вроде большие начальники приходили, а ничего не делают.

та показалось... в этой стране все только кажутся, но не являются!
А должны были придти компетентные специалисты.. да где они?
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§ 211
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ну и ну..
Вот же неумехи собрались..
Давно говорил, ибо я профессионал, чтобы вода ушла из Тарелочки, нужно для начала откачать северный ледовитый океан, не поможет, тогда взяться за Каспий и Индийский..
Там сперва откачать, потом и отсюда уйдет..
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§ 211
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна хорошая зима без снега и под 50, и нет фундамента..
Конечно опять швы попытаются скотчем замазать, но скорее всего с кем то согласен, нужно выселять всех оттуда и сносить к чьертовой матери эти домишки..
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§ Sniper
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
Sniper


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Сообщений: 257
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы построить целый микрорайон на гиблом месте. И забрать у людей ихние кровные денежки. Это дело Генеральной прокуратуры. Пусть не мешкают целый рой банкиров. Пусть срочно перезаключают договоры с пострадавшими и обманутыми жильцами. Возвращают всем деньги и еще сверху добавляют для покупки нормального вторичного жилья внутри города. Озеро можно использовать как пруд накопитель. Вокруг домов проложить на глубине специальные мелиоративные трубы. Откачивать воду по этим трубам и сбрасывать в пруд до полного высушивания фундаментов.
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§ Menden1968
Re: Откачку воды из озера "тарелочка"...
Menden1968


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Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы построить целый микрорайон на гиблом месте.
И ненадо говорить что это гиблое место, на этом гиблом месте вырос я и районы шанхая,уральской, микрашки Г и кирпички вот я живой и мне шестой десяток.
Воду качайте закачайче это дурная работа и бесполезная .Надо исходить из того почему в дали от крупного водаёма возникла эта тарелочка.
Как триклятые коммуняки построили аэропорт и здания обслуживающие аэропорт там воды нет а в этих строениях есть. Всё это говорит а высоком уровне специалистов архитектуры.
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§ Sniper
Откачку воды из озера "тарелочка" прокомментировали в акимате Костаная
Sniper


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Сообщений: 257
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное дураки строят новые коттеджи. По 50 тысяч долларов отдают за 5_6 соток земли со старой избушкой. Строят на проверенной веками земле. Не один коммерсант даром не возьмет землицу на Коровьем озере. Между тем 4 улицы ниже акимата город выглядит как большая деревня.Вот где будет строить новостройки настоящий Хозяйн области!!! Но похоже нам таких хозяевов нам не видать. Работают и отбывают свой положенный срок как на каторге.
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§ Sniper
Откачку воды из озера "тарелочка" прокомментировали в акимате Костаная
Sniper


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Сообщений: 257
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Давно говорил, ибо я профессионал, чтобы вода ушла из Тарелочки, нужно для начала откачать северный ледовитый океан, не поможет, тогда взяться за Каспий и Индийский..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776369&topic_id=35312&forumid=1#776369

Опа, да у нас свой гидрограф объявился!!! Нужная между прочим профессия, когда наш Акимат взялся обустраивать все наши заболоченные и солончаковые пустыри. Хоть советами поможешь, раз власти тебе не дают.
:-) :-( ;-) ;-) 8-) :-o :oops: :-P :-x
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