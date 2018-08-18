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§ NG.kz
Причины укрепления тенге после резкого падения назвал эксперт
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В течение налоговой недели национальная валюта получает поддержку, потому что среди крупных компаний, получающих валютную выручку, возникает спрос на тенге для произведения выплат в бюджет. В результате стоимость нацвалюты повышается.
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§ 211
Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
действенной мерой было бы снижение количества денежного наличного оборота

Если бы это касалось депутатов и прочих чиновников топ ранга..
Назначить им зп в 100 тысяч..
А так все с меня буквально списано, и за Иран в том числе..
Сказали бы мне, я б красивее написал..
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§ Сыкымы
Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал...
Сыкымы


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Сообщений: 338
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
национальная валюта получает поддержку, потому что среди крупных компаний, получающих валютную выручку, возникает спрос на тенге для произведения выплат в бюджет. 

Прям вот картина стоит перед глазами: менеджеры крупных компаний бегут с чемоданами доллариев в нацбанк, меняют их на тенге и грузовиками вывозят прям в бюджет. 8-)
Цитата:
действенной мерой было бы снижение количества денежного наличного оборота.

Инвалюта в большом количестве появилась после Экспо, ждали удобного случая, чтобы её выгодно конвертануть без лишнего кипиша, пошёл вброс инвалюты - тенге малёхо приподнялся.
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§ Мишаня
Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал...
Мишаня


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Сообщений: 584
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 18.08.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это поможет укреплению тенге и рубля.

На месте Байганова, я бы не был уверен в однонаправленности движения валют. Я за тенге не знаю, а за рубль скажу, что Путин опять всех переиграет. В первую очередь российский народ. Европа вводит санкции против РФ. В ответ РФ вводит аналогичные санкции, против собственного народа. Так что рубль соответствует выбранной стабильности.
А то, что налоговые выплаты влияют на курс, байки все это. Главный спекулянт на валютной бирже государство, что в РК, что в РФ.
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§ Сыкымы
Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.08.18 - 01:03
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал...
pro100tak


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Сообщений: 165
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.08.18 - 04:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему, причинно-следственную связь надо выстраивать совсем в другом порядке, наоборот. Такой подъем курса всегда идет в преддверии налоговых платежей недровиков с валютой. 100 млн. долларов продать по 340? а по 360? Разница 2 млрд. тенге - хорошая экономия по налоговым платежам, даже не так. Хорошие долларовые барыши без продаж на валютной бирже остаются у наших (?) недропользователей. А если учесть, что их платежи исчисляются миллиардами баксов, то валютная экономия - .... В такие моменты нацбанк и должен был бы нивелировать своими интервенциями кассовый разрыв.
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