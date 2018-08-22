pro100tak Re: "Я вас кончу!" - свидетель рассказал о поведении... #3





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 03:35 "...пригласил выпить, вы не расценили как попытку примириться?"

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064?1534971621 - это о чем адвокат? Значит, бил все-таки и поэтому надо было мириться?

И обычных посетителей в черных футболках бить, опять же все-таки, можно, что ли? А в штанах этот чел всегда или только когда при погонах или с корягой? Из-за определенной вседозволенности чины в погонах позволяют себе так себя вести. А ведь есть приказ не шастать по таким заведениям. Есть требования к поведению на службе и в быту. Строгие упреждающие и карательные при нарушениях меры - порядок был бы. Чтоб думали тем местом, куда кушают. А то создается впечатление, что страх перечеркнуть всю свою предыдущую жизнь и перспектива работать до 63 вынудили чела забыть о "Я мужик, штаны таскаю свои".

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32064?1534971621