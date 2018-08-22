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≡ Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа, около 20.00, на пульт "102" поступило сообщение от жителя Костаная. Он сообщил, что его избили и ограбили двое парней. Прибывшим на место полицейским потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле АЗС.
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§ 211
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за люди пошли..
Вместе пьют и потом доносят друг на друга..
Эвропэйские ценности..
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§ Sniper
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 20:29
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.08.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ну да, ты конечно как ты выразился, к баньдюкам побежал бы, или о чём этот пост был?
Всё правильно, парень сделал. Хорошо ещё, что всё так обошлось.
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
баньдюкам побежал бы,

Да ни к кому бы я не побежал..
Ты когда с друзьями отдыхаешь, куда то бегаешь после?
Я вообще на такую подлость по отношению к друзьям не способен..
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§ drakon
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну слава богу! Очевидные преступления стали - раскрывать... :lol: ;-)
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§ Сыкымы
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.08.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вместе пьют и потом доносят друг на друга..
Эвропэйские ценности...

А то, что вместе пьют, а потом двое у одного телефон отжимают, - это чьи ценности?
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
вместе пьют, а потом двое у одного телефон отжимают

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776375&topic_id=35315&forumid=1&1534959489

Только ладно вот..
Сочинять..
У тебя с друзьями какие то проблемы?
Ты садясь с ними за стол, принимаешь их такими, какие они есть?
Иначе друзья ли они тебе?
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§ Sniper
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 00:23
Комментарий проходит проверку.
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§ Сыкымы
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только ладно вот..
Сочинять..

А что я сочиняю? Про отжатый телефон или про то, что пили?
Цитата:
211:
У тебя с друзьями какие то проблемы?

При чём здесь я и мои друзья?
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