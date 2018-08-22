211 Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3924

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:41 Цитата: Сыкымы:

вместе пьют, а потом двое у одного телефон отжимают



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776375&topic_id=35315&forumid=1&1534959489 вместе пьют, а потом двое у одного телефон отжимаютИсточник:

Только ладно вот..

Сочинять..

У тебя с друзьями какие то проблемы?

Ты садясь с ними за стол, принимаешь их такими, какие они есть?

Иначе друзья ли они тебе?