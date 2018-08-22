alex_60 «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1083

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 Цитата: bgb:

видеозаписи нет, доказательства все только со слов...



свидетелей. правильно.

как всегда и было.

до камер.

камеры сейчас только тех кто семечки щелкает видят.

а как тольто увидят не того, и не ту машину,

от стыда отворачиваютя.

я не пойму, что вообще хочешь сказать?