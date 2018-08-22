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≡ «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание уголовного дела в отношении заместителя начальника Южного отдела УВД Костаная Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в суде № 2 Костаная продолжили сегодня. До обеда успели опросить одного свидетеля - старшего смены рестобара Азамата БИМАГАМБЕТОВА.
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
видеозаписи нет, доказательства все только со слов...


свидетелей. правильно.
как всегда и было.
до камер.
камеры сейчас только тех кто семечки щелкает видят.
а как тольто увидят не того, и не ту машину,
от стыда отворачиваютя.
я не пойму, что вообще хочешь сказать?
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§ таноми52
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
таноми52


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Сообщений: 113
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.08.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ты что такой дерзкий? Ты знаешь, кто я такой? Я из УБОПа! Я приехал из Актобе вас ломать!» И сказали, что друг, который пришел с вами, адъютант генерала, и когда вы приходите в клуб, вам полагается стелить красную дорожку.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32057#776358

"Испанский стыд" за наши органы!
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казнете обсуждают видео из казино, на котором запечатлен начальник ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев

Страна Казахстан.
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§ elektron
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не иначе как хозяин приехал.
С целого Актюбинска-Актобе, в свою деревеньку. :-x
А его не ждали? :lol:
Вон по ком "кукушки" плачут.
Анекдот:
-Доктор какой же это прогресс в лечении?
Ещё год назад я был Наполеоном, а сегодня никто!?

Цитата:
таноми52:

Коротко и объёмно, согласен!
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