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§ NG.kz
Новый асфальт вскрыли для замены водопровода
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На углу улиц Павлова и Чехова в начале июня положили новый асфальт. Недавно его заново раскопали, чтобы заменить водопроводные трубы, но новый асфальт сверху не положили.
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§ alex_60
Re: Новый асфальт вскрыли для замены водопровода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да мрак .
везде по городу. так.
у нас во дворе вдруг начали копать глубиной метров шесть
траншею под водопровод. район последний из советских.
с чего вдруг новый водопровод?
похоже , надо заработать, проложим водопровод.
надо плитку продать, положим плитку на воинов.
надо продать остановки, установим стеклянные три листа .
при этом прорубив на воинов траншеями весь асфальт в округе и засыпав землей.
продолжу про траншею во дворе.
обрушили ее. пол дороги между домами,асфальт и бордюры сьехали в траншею.
котлован стал шириной метров десять.
и ведь смоются потом. засыпят глиной перед зимой,про бордюры и не вспомнят.
какой там телефон,куда звонить.
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