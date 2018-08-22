alex_60 Re: Новый асфальт вскрыли для замены водопровода #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1083

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:54 да мрак .

везде по городу. так.

у нас во дворе вдруг начали копать глубиной метров шесть

траншею под водопровод. район последний из советских.

с чего вдруг новый водопровод?

похоже , надо заработать, проложим водопровод.

надо плитку продать, положим плитку на воинов.

надо продать остановки, установим стеклянные три листа .

при этом прорубив на воинов траншеями весь асфальт в округе и засыпав землей.

продолжу про траншею во дворе.

обрушили ее. пол дороги между домами,асфальт и бордюры сьехали в траншею.

котлован стал шириной метров десять.

и ведь смоются потом. засыпят глиной перед зимой,про бордюры и не вспомнят.

какой там телефон,куда звонить.