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§ NG.kz
Приключения попавшего в траншею "мерседеса" прокомментировала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео залетевшего в коммунальную траншею "мерседеса" в редакцию "НГ" прислали 21 августа. Очевидцы сообщали, что машина особо не пострадала и просто стояла в яме, причем водитель спал в ней.
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§ Victor Yang
Re: Приключения попавшего в траншею "мерседеса"...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10869
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карма - она такая.
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§ 211
Re: Приключения попавшего в траншею "мерседеса"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С кем не бывает..
Если в жизни не садился никогда пьяным за руль, ты не водятел..
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§ bgb
Re: Приключения попавшего в траншею "мерседеса"...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо было тихо закопать траншею...
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