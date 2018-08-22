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§ NG.kz
Как развивается система образования в регионе, говорили на августовском совещании в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким области заслушал несколько докладов, в которых ему сообщили, что сделано в плане цифровизации и модернизации учебного процесса, как обстоят дела со строительством школ и детсадов, а также подвели итоги учебного года.
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§ 211
Re: Как развивается система образования в регионе, говорили на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто придет, у них наверняка будут свои специалисты..
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