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§ NG.kz
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа, около 20.00, на пульт "102" поступило сообщение от жителя Костаная. Он сообщил, что его избили и ограбили двое парней. Прибывшим на место полицейским потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле АЗС.
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§ 211
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за люди пошли..
Вместе пьют и потом доносят друг на друга..
Эвропэйские ценности..
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§ Sniper
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 20:29
Комментарий удален модератором.
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