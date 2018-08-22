alex_60 «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1083

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:21 Цитата: yudjin:

А по теме, волосы на голове дыбом от того в какой стране мы живём... власть погрязла во всех грехах...



в стране Казахстан мы живем. да. волосы дыбом. власть погрязла.

Кустанай уничтожили.деревья спилили. улицы переименовали в честь ... батыров.

я уже не раз писал тут кто такие батыры.

можете в гугле ввести- кто такие батыры.

почитайте.

тут на форуме.

воры, взяточники пропагандируют свои ценности.

если акима не посадили за взятки - он герой,

если поймали и посадили- он дурак.



[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 19:26]