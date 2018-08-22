alex_60 «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1078

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:20 ///«Он же русский, он что, в Костанае что-то решать хочет? Вы что, его не воспитываете, не говорите ему, кто я?////



разжигание конкретно. статья есть.

а ведь ту тетку , на собрание по улице Герцена, которая подобное кричала,

так ведь никак и не наказали.

как то однобоко тут в этом вопросе.

где контролирующие органы?



рс.

состав, Костанай (2018)

русские (43,53 %)

казахи (39,31 %)

украинцы (7,08 %)

немцы (2,28 %)

татары (1,95 %)

белорусы (1,26 %)

корейцы (1,17 %)[2



[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 16:24]



[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 16:43]