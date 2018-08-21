ирония Мерседес в яме или каскадеры в Костанае #5





(Пользователи) Сообщений: 39

Регистрация: 31.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:35 Это случилось поздно вечером. Водитель жив. Полиция выезжала. даже скорая помощь не понадобилась. хорошо , что не спели уложить трубы, последствия были бы печальнее. А по факту нет освещения в этом промежутке улицы, от Комарова до Хакимжановой ни один фонарь не горит.Были мысли, что-то кто нибудь влетит в эту траншею и оказывается мысли зря не приходят