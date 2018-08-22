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≡ «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание уголовного дела в отношении заместителя начальника Южного отдела УВД Костаная Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в суде № 2 Костаная продолжили сегодня. До обеда успели опросить одного свидетеля - старшего смены рестобара Азамата БИМАГАМБЕТОВА.
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§ 211
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актюбинцы дерзкие конечно же, но стоит немного рякнуть, как все встает на свои места..
Без крыши они конечно как пушистый мишка в магазине игрушек..
За такое нужно наказывать предметно и с умыслом чтоб знали все, то есть даже строже Закона..
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§ Victor Yang
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
От вашей, вести себя научитесь! Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32057

Да уж...
Теперь что - актюбинские на высоте только потому что актюбинские?
А видео можно при желании восстановить. Желаю Усенко дойти до конца в этом деле. И ведь, блин! Можно же было по-хорошему договориться - и дела бы не было! Но чувство вседозволенности дороже.
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Он же русский, он что, в Костанае что-то решать хочет? Вы что, его не воспитываете, не говорите ему, кто я?////

разжигание конкретно. статья есть.
а ведь ту тетку , на собрание по улице Герцена, которая подобное кричала,
так ведь никак и не наказали.
как то однобоко тут в этом вопросе.
где контролирующие органы?

рс.
состав, Костанай (2018)
русские (43,53 %)
казахи (39,31 %)
украинцы (7,08 %)
немцы (2,28 %)
татары (1,95 %)
белорусы (1,26 %)
корейцы (1,17 %)[2

[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 16:24]

[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 16:43]
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§ Sniper
Re: «Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу...
Sniper


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Сообщений: 252
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заместителя начальника Южного отдела УВД Костаная Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в суде № 2 Костаная продолжили сегодня, 22 августа. Причиной расследования стал конфликт Ельтузерова, который на тот момент был заместителем начальника УБОП,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32057
Гоcподин полицейский всего лишь получил понижение по службе? А начальство ДВД в курсе, что проделывает по ночам его подчиненный? Да и вообще слышком затянулся процесс. Душком националистическим запахло. Надо передавать дело на дальнейшее расследование в КНБ, или заканчивать эту комедию.
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§ alex_60
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Теперь что - актюбинские на высоте только потому что актюбинские?


так похоже.
они город отапливают,как все знают, они руководят на самом верху,
теперь оказывается они нас и "охраняют".
Профайл

§ Sniper
«Я - Ерлан, я из УБОПА, я вас накажу!» - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная дал показания свидетель
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так похоже.
они город отапливают,как все знают, они руководят на самом верху,
теперь оказывается они нас и "охраняют".
Профайл Послать приватное сообщение alex_60

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776331&topic_id=35311&forumid=1#776331

не переживай сильно. Были здесь и шукеевцы. Смылись за своим хозяйном. Вот только кинотеатр Кустанай успели прихватизировать, и превратить в конюшню.
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