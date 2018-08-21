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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толчком к этим заметкам стал очередной этап трансформации «Алма-ТВ» - исчезновение с экрана канала «Спас». Вслед за «Ностальгией», «Бойцом» и прочими, канувшими в иное медийное пространство. Грустновато, конечно.
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§ alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я ,например, телевидение, в любом виде, не смотрю,
кроме новостей,дискавери и анимал планет.
во время принятия пищи.


соврал конечно немного.
футбол, хоккей ,когда крупные турниры, олимпиады, чм,
бокс , когда GGG.
ну, на новый год еще. фильм про баню.
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§ Солнышко
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.08.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я вообще не помню, сколько лет назад книгу держал в руках.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35304&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Книгу тоже давно в руках не держала. Но читаю постоянно. Для меня тоже 6 книг в месяц - норма, причем не относящихся к профессии, просто художественная литература. Читать с телефона гораздо удобней, дешевле, даже если покупать электронный вариант. В Костанае новинки литературы в бумаге купить нелегко, а потом эту бумажную книжку тяжело пристроить в доме. Да и привыкла уже к электронному тексту, даже старые книги, имеющиеся дома читаю онлайн. Всегда можно выбрать шрифт, подсветку и даже включить аудио книгу и заниматься делами.
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§ bgb
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.08.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через год-два аналоговое тв исчезнет, останется только цифровое тв, что обеспечит качество картинки, но не гарантирует качество всех передач из-за качества интернета у нас.
люди старшего поколения, живущие далеко и без тарелки, будут, как в 60-е годы прошлого столетия ходить к соседям)))
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§ Victor Yang
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
люди старшего поколения, живущие далеко и без тарелки, будут, как в 60-е годы прошлого столетия ходить к соседям)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776314&topic_id=35304&forumid=1&1534922940

По моим наблюдениям - чем дальше, тем больше "тарелок" на одного жителя, потому как давно уже их поставили зп отсутствием всяческих кабельных каналов.
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§ 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
моим наблюдениям - чем дальше, тем больше "тарелок" на

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776315&topic_id=35304&forumid=1#776315

Хватит сочинять..
С приходом цифрового или как его там кабельного тв спрос на тарелки резко упал..
Вот если бы тарелки раздавали бесплатно, то может еще есть смысл..

[Исправлено: 211, 22.08.2018 - 15:36]
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§ Victor Yang
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
С приходом цифрового или как его там кабельного тв спрос на тарелки резко упал..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776320&topic_id=35304&forumid=1#776320

Ага. Особенно в отдаленных селах.
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§ 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.08.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ага. Особенно в отдаленных селах

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776322&topic_id=35304&forumid=1&1534931123

Ну население сел катастрофически падает по моему, ровно на столько, на сколько растут населения небольших городишек, и больших..
Из тарелок то Ямал в деревнях пользуется спросом, потому как бесплатно и на землю можно установить..
Но НТВ плюс или тот же недорогой Триколор не пользуются там спросом..
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§ Медный
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2430
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.08.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но пока что мы все видим, что даже в эпоху своего бума кино не убило театр.

мне вспоминается невольно Сумчатый волк
Выживет ли культура без дотаций? театр самоокупаем у нас? а телевидение местное?


Не могу согласиться с автором
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