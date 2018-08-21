Солнышко Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи? #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1241

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:24 Цитата: maxsaf:

А я вообще не помню, сколько лет назад книгу держал в руках.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35304&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 А я вообще не помню, сколько лет назад книгу держал в руках.Источник:

Книгу тоже давно в руках не держала. Но читаю постоянно. Для меня тоже 6 книг в месяц - норма, причем не относящихся к профессии, просто художественная литература. Читать с телефона гораздо удобней, дешевле, даже если покупать электронный вариант. В Костанае новинки литературы в бумаге купить нелегко, а потом эту бумажную книжку тяжело пристроить в доме. Да и привыкла уже к электронному тексту, даже старые книги, имеющиеся дома читаю онлайн. Всегда можно выбрать шрифт, подсветку и даже включить аудио книгу и заниматься делами.