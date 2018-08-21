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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толчком к этим заметкам стал очередной этап трансформации «Алма-ТВ» - исчезновение с экрана канала «Спас». Вслед за «Ностальгией», «Бойцом» и прочими, канувшими в иное медийное пространство. Грустновато, конечно.
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* alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я ,например, телевидение, в любом виде, не смотрю,
кроме новостей,дискавери и анимал планет.
во время принятия пищи.


соврал конечно немного.
футбол, хоккей ,когда крупные турниры, олимпиады, чм,
бокс , когда GGG.
ну, на новый год еще. фильм про баню.
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§ Солнышко
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.08.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я вообще не помню, сколько лет назад книгу держал в руках.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35304&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Книгу тоже давно в руках не держала. Но читаю постоянно. Для меня тоже 6 книг в месяц - норма, причем не относящихся к профессии, просто художественная литература. Читать с телефона гораздо удобней, дешевле, даже если покупать электронный вариант. В Костанае новинки литературы в бумаге купить нелегко, а потом эту бумажную книжку тяжело пристроить в доме. Да и привыкла уже к электронному тексту, даже старые книги, имеющиеся дома читаю онлайн. Всегда можно выбрать шрифт, подсветку и даже включить аудио книгу и заниматься делами.
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