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≡ "Вывод 650 тысяч тенге от eGov": в НИТ ответили на WhatsApp-рассылку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вывод 650 тысяч тенге от eGov": в НИТ ответили на WhatsApp-рассылку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы начали получать сообщения в мессенджерах, в которых говорится о том, что все граждане, работавшие в период с 1991 по 2018 год на территории Казахстана или России имеют право вывода 650 тысяч тенге от eGov.
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§ Sniper
Re: "Вывод 650 тысяч тенге от eGov": в НИТ ответили на...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ публикует часто рекламы аферистов, предлагающих легкие заработки в интернете. Это законно? ;-) :lol:
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