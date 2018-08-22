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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А где барашка?
Бгг..и вообще, чот первый раз слышу, что бы правоверные магазинных куриц называли жертвоприношением))
Опять тут дурят народ честной..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776275&topic_id=25576&forumid=2&1534901320

Не говори моральный облик......в каком месте он правоверный?....я раньше спрашивал его об этом.....говорит, что не успели ..... но это никогда не поздно сделать в любом возрасте.))))))
А бухало, даже в виде пивасика, и поедание шашлычка на даче....мусульманам категорически запрещено....тем более в этот день....
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот возил,вчера Барбару на работу.
На главной Улице,ведущую в Гамбург,

на проезжей части,начали отделять -
велодорожку... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так она будет - выглядеть. Небыло тут
её никогда. Видать движение великов сильно -

возросло. Красить в красный цвет её,думаю не
будут. Просто на перекрёстках,в начале будут
рисовать, на дорожке - велики. Когда на дорожке,
великов - не будет,автомобиляь- разрешено ехать,
частично - по ней... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на проезжей части,начали отделять -
велодорожку... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776300&topic_id=25576&forumid=2#776300

напрасно это начали делать. Велосипедисты сразу залезут на голову. Куда спокойней, когда они едут по тротуару, никому не мешая. Тут от мотоциклистов не знаешь куда деваться. Вообразили, что они мчатся по тайландским улицам. )))) :-) :-( :-o :-x
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, ты клуб Строителя сфоткал? На Омара Шипина стоят такие дома.
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