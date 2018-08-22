Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13261





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:33 Цитата: Обликоморале:

А где барашка?

Бгг..и вообще, чот первый раз слышу, что бы правоверные магазинных куриц называли жертвоприношением))

Опять тут дурят народ честной..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776275&topic_id=25576&forumid=2&1534901320 А где барашка?Бгг..и вообще, чот первый раз слышу, что бы правоверные магазинных куриц называли жертвоприношением))Опять тут дурят народ честной..Источник:

Не говори моральный облик......в каком месте он правоверный?....я раньше спрашивал его об этом.....говорит, что не успели ..... но это никогда не поздно сделать в любом возрасте.))))))

А бухало, даже в виде пивасика, и поедание шашлычка на даче....мусульманам категорически запрещено....тем более в этот день....