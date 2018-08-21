Солнышко Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи? #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1241

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:47 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32048&start=15#comment_1 Так, может быть, и телевизор как-нибудь поладит с гаджетами? Источник:

Телевизор уже давно такой же гаджет . Мы уже давно включаем на телевизоре (используя его как большой экран) любые фильмы, передачи и т.д. с помощью мобильного телефона. Редко у кого телевизор не имеет выхода в интернет. А если говорить о телевидении, то интернет используется для него в качестве посредника фактически и,конечно не может идти речь о соперничестве. Студенты не смотрят "телевизор" в понимании автора статьи. Но они смотрят телевидение - например, тот же КВН, как телепередачу, или Камеди клаб, даже некоторые Дом-2 смотрят, многие смотрят новости, в том числе и местные. Только используют для просмотра свои телефоны и др. более мобильные, чем телевизор устройства. Телевидение, на мой взгляд, не собирается умирать, и даже наоборот развивается с помощью интернета.

Что касается "исчезновения" отдельных каналов на кабельном телевидении, то это просто бизнес, немного смешанный с политикой в нашей стране, так как владельцы - распределители контента для Казахстана слишком приближены к трону. И пока эта ситуация будет оставаться такой - периодически набор каналов на кабельном телевидении будет изменяться без Вашей воли.