/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толчком к этим заметкам стал очередной этап трансформации «Алма-ТВ» - исчезновение с экрана канала «Спас». Вслед за «Ностальгией», «Бойцом» и прочими, канувшими в иное медийное пространство. Грустновато, конечно.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2822
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.08.18 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с нетерпением ждали мы по пятницам в гостях у сказки с ведущей валентиной леонтьевой , утреннюю почту, мелодии и ритмы зарубежной эстрады ,
Профайл Посетить вебсайт

§ Обликоморале
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я тебе и ответил за трех операторов кабельного тв..

Что то я не замечал трех операторов кабельного в одном подъезде сразу. Опять свистишь?
Профайл

§ Sniper
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.08.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
с нетерпением ждали мы по пятницам в гостях у сказки с ведущей валентиной леонтьевой , утреннюю почту, мелодии и ритмы зарубежной эстрады ,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776274&topic_id=35304&forumid=1#776274

Сколько же тебе было лет? 37 лет? И до сих пор детские сказки смотрел? Ну и ну )))))))) Антенну большую на доме имел в такой глуши?
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотелось бы послушать и серьезные прогнозы специалистов.

Для начала давайте разберем текущую ситуацию, а прогнозы не заставят себя долго ждать. Сейчас порядка 85% трафика в интернете генерирует потоковое видео, ближайшее время эта цифра приблизится к 90%. И это не считая видео, скачиваемого с торрентов и прочих мест. То есть уже можно смело утверждать, что интернет трансформировался в телевидение, со множеством дополнительных "плюшек".
Профайл

§ Солнышко
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.08.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так, может быть, и телевизор как-нибудь поладит с гаджетами? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32048&start=15#comment_1

Телевизор уже давно такой же гаджет :lol: . Мы уже давно включаем на телевизоре (используя его как большой экран) любые фильмы, передачи и т.д. с помощью мобильного телефона. Редко у кого телевизор не имеет выхода в интернет. А если говорить о телевидении, то интернет используется для него в качестве посредника фактически и,конечно не может идти речь о соперничестве. Студенты не смотрят "телевизор" в понимании автора статьи. Но они смотрят телевидение - например, тот же КВН, как телепередачу, или Камеди клаб, даже некоторые Дом-2 смотрят, многие смотрят новости, в том числе и местные. Только используют для просмотра свои телефоны и др. более мобильные, чем телевизор устройства. Телевидение, на мой взгляд, не собирается умирать, и даже наоборот развивается с помощью интернета.
Что касается "исчезновения" отдельных каналов на кабельном телевидении, то это просто бизнес, немного смешанный с политикой в нашей стране, так как владельцы - распределители контента для Казахстана слишком приближены к трону. И пока эта ситуация будет оставаться такой - периодически набор каналов на кабельном телевидении будет изменяться без Вашей воли.
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие монстры как Youtube, Netflix, Amazon своими сервисами потокового видео за день гененируют столько трафика, сколько раньше весь интернет генерировал за год. И все потому, что сервисы предлагают годный контент по приемлемой цене с постоянно улучшающимся качеством, оказывая тем самым колоссальное влияние на "классическое", в том числе спутниковое и кабельное телевидение.
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время растет популярность VR гаджетов, которые полностью совместимы с 3D контентом в интернете, а обычному телевизору это уже не под силу. ТВ в классическом понимании останется ценителям, узкому кругу так сказать, так же как и театр, как литература. Спросите любого библиотекаря, или работника театра, они подтвердят это.
Профайл

§ Мишаня
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.08.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Телевизор уже давно такой же гаджет


Цитата:
Солнышко:
А если говорить о телевидении

То в вашем понимании телевидение атавизм. И это верно. Но не везде есть проводной интернет, а скорость ОПСОСов просто мертва. Поэтому противоречиво: для кого-то ТВ и телевизор основной источник информации, пусть и недостоверное порой. И не забывайте, что много населения 60+
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте затронем вопрос качества, не качества контента, а именно качества картинки. Сейчас уже никого не удивишь видео в 4К в интернете, а для кабельных или спунтиковых операторов обычное FullHD - уже головная боль. Про классические антенны с их МВ\ДМВ даже речи нет... Поэтому большинство кабельщиков перепрофилируется со временем в интернет-провайдеров, а спутниковые операторы сдуются, так как они очень ограничены в полосе пропускания транспондеров.
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если понятие "Телевидение" воспринимать дословно, как видение на расстоянии, то оно никуда не уходит, просто трансформируется среда и способ доставки. Огромное влияние уже сейчас оказывает искусственный интеллект и квантовые технологии на телевидение в целом, особенно в плане рекомендаций к просмотру. Возможно, в будущем нас ждут более серьезные изменения в области доставки контента, так так многие серьезные игроки на рынке телеуслуг занимаются разработкой нейроинтерфейса мозг-сеть. Дальше строить прогнозы сложно, так как появляется риск технологической сингулярности.
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы заострить ваше внимание на Netflix. Пусть он не очень популярен на постсоветском пространстве, но в мировом массштабе они творят что-то невообразимое. Они из рядового сервиса доставки чужого контента выросли до производителя собственного контента, способного утереть нос большому числу именитых кинокомпаний. А их система доставки - просто технологическая революция. К примеру, они размещают свои сервера на самых крупных площадках, как можно ближе к ВАМ, способных дать им минимум 2 Гигабита в секунду полосы пропускания в ночное премя, чтобы выложить на них именно те фильмы, которые ВЫ захотите посмотреть на следующий день, согласно предсказанию Искусственного Интеллекта! (Попытался обьяснить без использования сложной терминологии)
Профайл

§ Добринцофф
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.08.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а для кабельных или спунтиковых операторов обычное FullHD - уже головная боль.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35304&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Полно каналов со спутника в FullHD,о какой головной боли идёт речь?
Профайл

* alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ТВ в классическом понимании останется ценителям, узкому кругу так сказать, так же как и театр, как литература.


не надо в кучу валить в кучу ТВ и литературу.
разные вещи.
я ,например, телевидение, в любом виде, не смотрю,
кроме новостей,дискавери и анимал планет.
во время принятия пищи.
но шесть книг в месяц- норма.

[Исправлено: alex_60, 22.08.2018 - 11:10]
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Полно каналов со спутника в FullHD,о какой головной боли идёт речь?

Я же не сказал, что это невозможно, просто операторы вынуждены отдавать под каждый FullHD канал полосу, в которой с легкостью размещались несколько SD каналов. А спутники и транспондеры как мы с вами знаем, не резиновые, там счет идет на сотни тысяч долларов. Сравнивая к примеру с оптоволокном, как способом доставки контента, так тут переход скажем с 1Gbps на 10Gbps стоит копейки, и при этом полоса пропускания самого волокна, как физической среды в разы выше, то есть всегда есть куда расширяться.
Профайл

§ maxsaf
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
шесть книг в месяц- норма

А я вообще не помню, сколько лет назад книгу держал в руках. И таких как я очень много. Этот способ доставки информации и получения знаний устарел.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 4
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх