elektron 29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1837

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:55 Цитата: Серго:

оставить по одному депутату Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776269&topic_id=35302&forumid=1&1534873796 оставить по одному депутату Источник:

Депутаты должны находиться в пропорциональной пропорции избирательности партии вроде? Так не пойдёт. А вот заставить их работать, как это когда то было не помешало бы и выживать на заработанное, а не на "депутатские" Да и общее количество сократить, не помешало бы. Ну куда такая армия на официальные 18 миллионов населения?

Хотя и это не выход. Тогда просто расходы тоже "оптимизируют" или штат полицейских увеличат Замкнутый круг получается.

вот на бесплатную медицину и образование только никак не найдут