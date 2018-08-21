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§ NG.kz
Чего желают все казахстанцы, рассказал Назарбаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33467
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Нурсултан Назарбаев посетил мечеть "Хазрет Султан" в Астане и поздравил всех казахстанцев с мусульманским праздником Курбан айт. Президент подчеркнул, что казахстанцы в эти дни могут помогать нуждающимся, одиноким людям, старикам.
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§ 211
Re: Чего желают все казахстанцы, рассказал Назарбаев
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну есть люди кто и в этот день сеет злобу и желчь..
И да спасет эти души Аллах..
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§ Sniper
Re: Чего желают все казахстанцы, рассказал Назарбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.08.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бла бла бла.....каждый казахстанец сам решает, что хочет пожелать своим родным, близским и своему окружению.Как то так.
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