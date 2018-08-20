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≡ 29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33467
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении финансов пояснили, что главная цель оптимизации, согласно Поручению главы государства, это сокращении административных расходов и бюджетных трат. После оптимизации, к 2021 году, вместо 29 объектов в области останется 11.
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§ Обликоморале
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем.
Еще 29 объектам кердык.
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§ Медный
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2429
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.08.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора пойти дальше и оптимизировать-объединять и гнать администрацию самих областных акиматов :-x
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§ Сыкымы
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА. - Вместо 23-х объектов здравоохранения к 2021 году у нас будет 8.

Цитата:
бюджетных трат. После оптимизации, к 2021 году, вместо 29 объектов в области останется 11.

Так 8 или 11?
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§ elektron
29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В общем.Еще 29 объектам кердык.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776163&topic_id=35302&forumid=1&1534770701

Ну зачем же вот так сразу? Может ещё чудо случится? :-P
Вон Затабольск тоже вроде переименовывали и статус города присваивали.
Пока не знаю как статус, но судя по новостям, так Затабольском и остался :lol:
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§ 211
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, школы милиции уже нет и опять технарь строительный сделали?
Думаю это совершенно отлично!
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§ alex_60
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
пора пойти дальше и оптимизировать-объединять и гнать администрацию самих областных акиматов


думаю в астане одного хватит на всех.
на всю страну.
нечего кормить 50- или сколько там 70 процентов населения из бюджета.
которые еще и воруют грузовиками деньги.
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§ Сыкымы
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А что, школы милиции уже нет и опять технарь строительный сделали?

А где об этом написано?
http://strcol.kz/ru/kontakty/
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§ Серго
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Серго


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 21.08.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оставить по одному депутату от района,плюс в акиматах,оставить по сторожу и техничке,тогда лет десять не надо будет ничего "оптимизировать"!!!
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§ elektron
29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.08.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серго:
оставить по одному депутату Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776269&topic_id=35302&forumid=1&1534873796

Депутаты должны находиться в пропорциональной пропорции избирательности партии вроде? Так не пойдёт. А вот заставить их работать, как это когда то было не помешало бы и выживать на заработанное, а не на "депутатские" Да и общее количество сократить, не помешало бы. Ну куда такая армия на официальные 18 миллионов населения?
Хотя и это не выход. Тогда просто расходы тоже "оптимизируют" или штат полицейских увеличат Замкнутый круг получается.
вот на бесплатную медицину и образование только никак не найдут :-x
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