/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 884 из 884«1...882883884
Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обхожу тем временем свои Владения..



Зеленый цвет..
Мой цвет..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного отхожу и посматриваю на всех..
Ну еще кто то спрятался..
Все заняты своим делом..
Никто от работы не отлынивает..
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уже большой..

Почти,как Наурзумский... :lol:
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, уже начинают резать арбуз..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почти,как Наурзумский

Сам вот этими руками..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно..
Каким то образом в этой кастрюле его нарезали..
Профессионалы..
У меня других нет..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем временем подробно рассматриваю все свои плантации, на карачках как говорится..



Много зеленого..
Это радует..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водочка немношко уходит..
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Водочка немношко уходит..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13245

И пиво - тоже?... :lol:
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, очередная порция..
Профессионалы работают отменно..
Подумываю им премию какую дать..
Огурцом или помидором..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И пиво - тоже?

Не, я за рулем был.
Нужно же как то бригаду в город было отвозить..
Мое время сейчас..
А то чай холодный, на все случаи жизни..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наслаждаюсь видом с моей деревеньки дачи..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем последняя клетка или шампур или как его там..
Мяса более чем достаточно..
Сам процесс..
Моя с горячей сетки накладывает в чашку..
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и домой на выход..



Так закончился мой выходной государством день..
Правда все равно я пол дня пахал..
Жертвоприношение нынче очень дорого стоит..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 884 из 884«1...882883884
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх