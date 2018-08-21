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Куратор темы: drakon
* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обхожу тем временем свои Владения..



Зеленый цвет..
Мой цвет..
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного отхожу и посматриваю на всех..
Ну еще кто то спрятался..
Все заняты своим делом..
Никто от работы не отлынивает..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уже большой..

Почти,как Наурзумский... :lol:
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, уже начинают резать арбуз..
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почти,как Наурзумский

Сам вот этими руками..
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно..
Каким то образом в этой кастрюле его нарезали..
Профессионалы..
У меня других нет..
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем временем подробно рассматриваю все свои плантации, на карачках как говорится..



Много зеленого..
Это радует..
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