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§ NG.kz
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33467
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео необычного происшествия возле старой "Березки" по ул. Алтынсарина в "НГ" прислал читатель. На видео он показывает, как в яму на проезжей части залетел Мерседес.
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§ drakon
Re: Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спит,пьяный - спит. А может там труп... :-o
Кто проверял? Полиция,МЧС,Скорая?... 8-)
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* 211
Re: Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 15:26
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.18 - 17:13
Комментарий удален модератором.
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* 211
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Так если авария, нужно смело фотать, но не спасать?
Нужно смеяться над несчастными, даже если они в чем то виноваты и не ожидали что там яма?
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§ ирония
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
ирония


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 21.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это случилось поздно вечером. Водитель жив. Полиция выезжала. даже скорая помощь не понадобилась. хорошо , что не спели уложить трубы, последствия были бы печальнее. А по факту нет освещения в этом промежутке улицы, от Комарова до Хакимжановой ни один фонарь не горит.Были мысли, что-то кто нибудь влетит в эту траншею и оказывается мысли зря не приходят
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§ elektron
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.08.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да походу попали "строители", если не было нормированного ограждения и соответствующих предупреждающих знаков.
Ничто не ново под луной, вечное "авось" пронесёт. Слава богу все живы!
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