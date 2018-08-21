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Страница 883 из 883«1...881882883
Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже седня у нас будут шашлык - машлык :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
я сделал жертвоприношение..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13215

Марик,а почему только с 1 курицы ты Третью часть-
отдал? Наверное нужно было со всех Четырёх?... :lol:
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Похоже седня у нас будут шашлык -

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776237&topic_id=25576&forumid=2#776237

Надо расслабиться..
Моя на курицу уже смотреть не может, коня ей подавай, но сегодня что то сдалась..
На лошадь денег нет, может зимой и то непонятно как можно откласть за один раз 350 штук..
И то надо найти же где то..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
у нас будут шашлык - машлык

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=776239&order=0&viewmode=flat&pid=776235&forumid=2#776239

Виталя, так марик тебе эту Третью часть отдал?... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,а почему только с 1 курицы ты Третью часть-
отдал? Наверное нужно было со всех Четырёх

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=776240&order=0&viewmode=flat&pid=776237&forumid=2#776240

Там сейчас народа столько будет, самому бы успеть слопать что то..
Специально наелся колбасы и чая сейчас, чтобы не драться там за курицу..
Еще и водочки туда понесу, на угощения..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще жертвоприношение, чьи то Ушки..
Тоже на Дачку..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
, чьи то Ушки..
Тоже на Дачку..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776243&topic_id=25576&forumid=2#776243

Марик, уши свинные,копчённые к пиву.
Ох сколько я их съел - в молодости.
Когда в общаге - жил. Копчённых-
небыло. Сами - варили... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.08.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы это идите? Мерзость. Ваши уши, пенисы, яйки,хвосты. :lol: фу....брр
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Наложив ушки и хвосты в машыну, едем откушивать жертвоприношение..



Мне моя сегодня разрешила пивка официально..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и само жертвоприношение в кастрюле..



Открывать не стал..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как вы это идите? Мерзость. Ваши

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=776247&order=0&viewmode=flat&pid=776246&forumid=2#776247

Это деликатесы..
В Турции же вместо мяса за бычьими хвостами очереди бешенные из стран СНГ..
Потому что курица и форель надоедает..
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