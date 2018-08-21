211 Моя Деревенька и её окрестности. #13233





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3894

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:40 Цитата: Vital:

Похоже седня у нас будут шашлык -



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776237&topic_id=25576&forumid=2#776237 Похоже седня у нас будут шашлык -Источник:

Надо расслабиться..

Моя на курицу уже смотреть не может, коня ей подавай, но сегодня что то сдалась..

На лошадь денег нет, может зимой и то непонятно как можно откласть за один раз 350 штук..

И то надо найти же где то..